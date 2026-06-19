Świat "Błagała mnie, żebym zrobił z nią zdjęcie". Włoski minister odwołuje wizytę po słowach Trumpa Oprac. Adrian Wróbel |

"Zawsze byliśmy przyjaciółmi". Wymiana zdań między Meloni, Trumpem i Costą na szczycie G7 Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: East News/AFP PHOTO / PALAZZO CHIGI PRESS OFFICE

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Trump rozpoczął wywiad, zwracając się do dziennikarza stacji. - Jak się miewa twoja premier? Co powiedziała, kiedy się ze mną spotkała? Pewnie cieszy się, że z nią rozmawiałem. Nie musiałem z nią rozmawiać - powiedział. Amerykański prezydent odniósł się w ten sposób do spotkania z Meloni podczas szczytu G7.

- Błagała mnie, żebym zrobił sobie z nią zdjęcie. Tak bardzo chciała mieć ze mną zdjęcie. Nie zrobiłbym tego, ale było mi jej żal - dodał.

Szefowa włoskiego rządu zareagowała na słowa amerykańskiego prezydenta na platformie X. "Ja i Włochy nigdy nie błagamy" - napisała.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026 Rozwiń

Do wpisu dołączyła nagranie, w którym skomentowała wypowiedź amerykańskiego prezydenta. - Pewne rzeczy wymagają natychmiastowej odpowiedzi. Nie wiem, dlaczego prezydent USA zachowuje się w ten sposób wobec sojuszników. To nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje. Mogę tylko powiedzieć, że szkoda, iż nie wykazuje takiej samej determinacji wobec wrogów Zachodu - powiedziała.

Reakcje włoskich polityków na wypowiedź Trumpa

Na wypowiedź Trumpa zareagował włoski minister spraw zagranicznych Antonio Tajani. "Ciężkie i obraźliwe słowa prezydenta Trumpa wobec premier Giorgii Meloni obrażają całe Włochy. Z tego powodu zdecydowałem się anulować moją planowaną wizytę w Stanach Zjednoczonych na 21 i 22 czerwca" - poinformował we wpisie na X.

Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 19, 2026 Rozwiń

Włoska agencja prasowa Ansa podała, że prezydent Włoch Sergio Mattarella zadzwonił w piątek do Giorgii Meloni, przebywającej w Brukseli na szczycie UE, i wyraził z nią solidarność w związku ze słowami Trumpa.

Minister obrony Guido Crosetto także stanął w obronie Meloni na platformie X.

"Nie potrafię sobie wyobrazić, by Giorgia Meloni poprosiła kogokolwiek o zdjęcie, nawet pod groźbą. Mogę natomiast wyobrazić sobie, ile ją kosztowało odłożenie na bok tego, co Trump powiedział kilka tygodni temu, aby działać w interesie Włoch, Europy i Zachodu. I wyobrażam sobie, ile będzie ją kosztować to, że nie skomentuje, tak jak by należało, tego nowego upadku stylu ze strony prezydenta USA. Choć upadek stylu jest w tym przypadku ukrytym i niezasłużonym uznaniem, to tym, co naprawdę rani, jest fakt, że takie żarty nie służą nikomu: ani USA, ani Włochom, ani sojuszowi" - napisał.

Non posso immaginare @GiorgiaMeloni chiedere una fotografia a nessuno, nemmeno sotto minaccia.

Posso invece immaginare quanto le sia costato mettere da parte ciò che Trump aveva detto settimane fa,per fare l’interesse dell’Italia, dell’Europa e dell’Occidente.

Ed immagino quanto… — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) June 19, 2026 Rozwiń

"Kto atakuje Giorgię Meloni, atakuje nas wszystkich" - napisał wicepremier włoskiego rządu Matteo Salvini.

Relacje Trump-Meloni

Podczas szczytu G7 w Evian-les-Bains kamery zarejestrowały wymianę zdań między Trumpem, Meloni i szefem Rady Europejskiej Antonio Costą.

W minionych tygodniach relacje między Trumpem a Meloni były napięte. Prezydent USA publicznie zarzucał w kwietniu włoskiej premier brak wsparcia w konflikcie z Iranem, podkreślając, że "jest inna niż myślał" i wyrażając rozczarowanie jej postawą.

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- Jestem nią zszokowany. Myślałem, że ma odwagę, myliłem się - mówił.

Szefowa włoskiego rządu z kolei uznała za niedopuszczalną krytykę amerykańskiego przywódcy pod adresem papieża Leona XIV.

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