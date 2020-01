"Biały Dom i administracja złamały prawo"

W niewiążącym prawnie raporcie GAO uznało, że amerykańska konstytucja nie przewiduje wstrzymania pomocy wojskowej zaakceptowanej już przez Kongres w taki sposób, jak zrobił to Biały Dom w przypadku Ukrainy. "Uczciwe stosowanie prawa nie zezwala, by prezydent zastępował swoimi własnymi politycznymi decyzjami prawo, które uchwalił Kongres" - stwierdziło Biuro Rozliczeń Rządu. Dodało, że prezydent ma "ściśle ograniczoną władzę", by wstrzymać środki finansowe. Dotyczyć to ma tylko przewidzianych prawnie okoliczności.