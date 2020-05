Dowódca RAF podziękował polskim pilotom. "Bez nich wojna mogła zakończyć się inaczej"

W opublikowanym na Twitterze nagraniu dowódca RAF Mike Wigston przypomniał, że w tym roku przypada 80. rocznica bitwy o Wielką Brytanię, która była jednym z kluczowych momentów II wojny światowej. Podkreślił, że to nie tylko brytyjscy lotnicy bronili wówczas kraju. - Ludzie z całego świata walczyli i umierali za wolność w bitwie o Wielką Brytanię. Wielu z nich pochodziło z Polski – zauważył marszałek lotnictwa.

"Bez nich wojna mogła zakończyć się inaczej"

Jak mówił Wigston, "czcimy pamięć pilotów, których Winston Churchill nazywał 'nielicznymi'". - Bez nich wojna mogła zakończyć się inaczej - dodał, nawiązując do słów brytyjskiego premiera, który dziękując Polakom wypowiedział zdanie: "Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym".

Polacy w bitwie o Wielką Brytanię

Bitwa o Wielką Brytanię toczyła się głównie nad południową i środkową Anglią w okresie od 10 lipca do 31 października 1940 r., choć z mniejszą intensywnością naloty były kontynuowane również później. W założeniach niemieckich jej celem było przygotowanie do inwazji lądowej na Wielką Brytanię lub przynajmniej zmuszenie jej do zawarcia pokoju na niekorzystnych dla siebie warunkach. W bitwie o Wielką Brytanię uczestniczyły dwa polskie dywizjony bombowe - 300 i 301 oraz dwa myśliwskie - 302 i 303.