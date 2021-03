Zakonnica na kolanach błagała o litość, chwilę później rozległy się strzały. "Czułam, że wali się świat"

Zakonnica w białym habicie klęczy z uniesionymi rękoma na ulicy przed uzbrojonym kordonem sił bezpieczeństwa. Dwóch funkcjonariuszy, również na kolanach, składa dłonie w modlitewnym geście. To niezwykłe zdjęcie wykonano podczas krwawo tłumionych protestów na północy Mjanmy. - Uklękłam błagając, by nie strzelali do dzieci, by zamiast nich zabili mnie - wspomina w rozmowie z brytyjskim "Guardianem" siostra Ann Rose Nu Tawng, bohaterka fotografii i narodowa bohaterka Birmańczyków.