Birmańczycy wybrali. Znów zaufali Aung San Suu Kyi

Informację agencji Kyodo, bazując na własnych sondażach potwierdziła sama NLD. Rzecznik tej partii powiedział, że według wewnętrznych wyliczeń ugrupowanie zdobyło 322 z 476 mandatów parlamentarnych do obydwu izb. – Dla narodu i dla naszej partii jest to bardzo mobilizujący wynik – powiedział Myo Nyunt agencji Reutera.

W tegorocznych wyborach parlamentarnych do zdobycia było 315 z 425 mandatów do izby niższej oraz 161 z 217 do izby wyższej.