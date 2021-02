Ostra amunicja i krew na ulicach. "Nigdy nie uklękniemy przed wojskowym butem"

Birmańska policja w niedzielę po raz kolejny otworzyła ogień do protestujących przeciwko wojskowemu przewrotowi w Mjanmie (Birmie). W różnych miastach zginęło łącznie co najmniej siedem osób - podaje Reuters. Jak zwraca uwagę agencja, to najkrwawszy dzień od początku masowych demonstracji, które trwają już czwarty tydzień.