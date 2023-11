Junta traci kontrolę nad Birmą? "Siły ruchu oporu zdobywają przewagę w całym kraju"

Rządząca w Mjanmie junta może tracić kontrolę nad trwającą od ponad dwóch lat wojną domową. W całym kraju przewagę zaczyna zdobywać ruch oporu - twierdzi ekspert Drake Long na łamach "The Diplomat". Pod koniec października na kilku frontach ruszyła kontrofensywa sił walczących z armią rządową, która odnosi kolejne sukcesy.

27 października W Mjanmie ruszyła kontrofensywa sił walczących z juntą, która w lutym 2021 roku dokonała zamachu stanu. Sojusz kilku grup ruchu oporu o nazwie Three Brotherhood rozpoczął operację o nazwie "Operacja 1027" , w ramach której jednocześnie uderzył w wielu miejscach na siły rządowe, wypierając je m.in. z części terenów wzdłuż granicy z Chinami i Indiami.

Junta przegrywa wojnę?

Na łamach specjalizującego się w tematyce azjatyckiej magazynu "The Diplomat" przeanalizował aktualny przebieg konfliktu w Birmie. "Od 27 października sojusz, składający się z TNLA, Armii Sojuszu Narodowo-Demokratycznego Birmy (MNDAA) i Armii Arakanu, rozpoczął własną ofensywę przeciwko juncie i jej sojusznikom, zdobywając kilka kluczowych obszarów przy chińskiej granicy" - czytamy w analizie Longa.

"Na poziomie taktycznym reżim wojskowy wydaje się pozostawać w tyle, odpierając ataki na siedem miast i według doniesień tracąc aż 60 przyczółków oraz siedem kolejnych miast na rzecz sojuszu Three Brotherhood. (…) Sojusz kontroluje obecnie znaczne fragmenty granicy z Chinami, a właściwe kontruderzenie junty wciąż nie nastąpiło" - ocenia Long.

Kontrofensywa rebeliantów

Drake Long zwraca zarazem uwagę, że ogłaszane wcześniej regularnie ofensywy sił prorządowych przynosiły "co najwyżej średni" rezultat. Ocenia, że jeśli dla kogoś nie było to wystarczającą demonstracją słabości junty, "to teraz otrzymuje kolejny jej dowód".