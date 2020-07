Zwały błota i ziemi zasypały górników, znaleziono ponad 100 ciał

Ulewne deszcze w Birmie doprowadziły w czwartek do lawiny błotnej w kopalni jadeitu na północy kraju - poinformowały miejscowe władze. Jak przekazały, do tej pory znaleziono 113 ciał. Akcja ratunkowa musiała zostać przerwana z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe.

Początkowo informowano o co najmniej 50 ofiarach śmiertelnych, później podano, że tragiczny bilans wzrósł do ponad 100. "Do tej pory znaleźliśmy 113 zwłok" - przekazały miejscowe służby. Agencja dpa, powołując się na przedstawiciela lokalnych władz, donosi z kolei, że wskutek zejścia lawiny zginęło 110 górników, a 23 zostało rannych.