Gates w aktach Epsteina. "Przywołuje to bolesne chwile w moim małżeństwie"

Melinda i Bill Gates
Melinda Gates i Bill Gates na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters
Dla mnie osobiście jest to trudne, kiedy te szczegóły wychodzą na jaw - mówiła Melinda French Gates w rozmowie z radiem NPR, komentując niedawno ujawnione akta sprawy Jeffreya Epsteina, w których pojawia się nazwisko Billa Gatesa. Podkreśliła, że jej były mąż, a także inne osoby wymieniane w aktach, muszą się z tego wytłumaczyć. - Cieszę się, że jestem z dala od tego całego syfu - dodała.

Bill Gates jest jedną z wielu wpływowych osób wymienionych z nazwiska w trzech milionach niedawno opublikowanych stron prywatnej korespondencji Epsteina.

W ujawnionych przez Departament Sprawiedliwości USA mailach Epstein pisał m.in., że pomógł założycielowi Microsoftu zdobyć leki na choroby, których nabawił się podczas stosunków z "rosyjskimi dziewczynami" oraz że aranżował dla niego randki z mężatkami. Finansista twierdził również, że Bill Gates chciał potajemnie podać te leki swojej ówczesnej żonie Melindzie French Gates.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Napisy na ciałach kobiet i wiele znanych osób. Nowe zdjęcia Epsteina

Nie jest jasne, czy wiadomości zostały kiedykolwiek wysłane. Maile zostały utworzone na koncie mailowym Epsteina i przesłane na ten sam adres.

Melinda French Gates i Bill Gates
Melinda French Gates i Bill Gates
Źródło: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Melinda Gates o "bolesnych chwilach w jej małżeństwie"

- Dla mnie osobiście jest to trudne, kiedy te szczegóły wychodzą na jaw, bo przywołują wspomnienia bardzo bolesnych chwil w moim małżeństwie - powiedziała Melinda French Gates w wywiadzie dla podcastu "Wild Card" amerykańskiego nadawcy państwowego NPR.

- Wszelkie pytania dotyczące tego, a nie jestem w stanie tego pojąć, są skierowane do tych osób, a nawet do mojego byłego męża - powiedziała. - To oni muszą na nie odpowiedzieć, a nie ja - dodała była żona miliardera.

- Cieszę się, że jestem z dala od tego całego syfu - przyznała. Para rozwiodła się w 2021 roku po 27 latach związku.

"Bagno Epsteina" wciąga coraz więcej osób. Najnowsza odsłona skandalu

"Bagno Epsteina" wciąga coraz więcej osób. Najnowsza odsłona skandalu

Monika Winiarska
Polskie ślady w mailach Jeffreya Epsteina

Polskie ślady w mailach Jeffreya Epsteina

Monika Winiarska, Sebastian Zakrzewski

Melinda Gates: mam nadzieję, że te kobiety doczekają się sprawiedliwości

W wywiadzie dla NPR, który zostanie opublikowany w całości w czwartek, Melinda French Gates powiedziała też, że ​​najnowsze dokumenty w sprawie Epsteina napełniły ją "niewiarygodnym smutkiem" i przypomniały jej o trudnościach, z jakimi borykała się w małżeństwie. Odniosła się także do ofiar Epsteina.

- Potrafię przyjąć własny smutek i spojrzeć na te młode dziewczyny, i powiedzieć: Boże, jak to się im przydarzyło? - powiedziała. - Przynajmniej ja mogłam iść dalej i mam nadzieję, że te kobiety doczekają się sprawiedliwości - dodała.

Rzecznik Gatesa o dokumentach: całkowicie fałszywe twierdzenia

Jak zauważa BBC, żadna z ofiar Epsteina nie oskarżyła Billa Gatesa o żadne przestępstwo, a fakt umieszczenia jego nazwiska w aktach nie wskazuje na jakąkolwiek działalność przestępczą.

Rzecznik Billa Gatesa powiedział NPR, że twierdzenia zawarte w mailach "są absolutnie absurdalne i całkowicie fałszywe". - Jedyne, co te dokumenty pokazują, to frustrację Epsteina związaną z brakiem trwałej relacji z Gatesem i to, jak bardzo był skłonny do wciągania go w pułapkę i zniesławiania - dodał.

Opracował Adam Styczek/akr

Źródło: NPR, BBC

Źródło zdjęcia głównego: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

