Gates w aktach Epsteina. "Przywołuje to bolesne chwile w moim małżeństwie"

Bill Gates jest jedną z wielu wpływowych osób wymienionych z nazwiska w trzech milionach niedawno opublikowanych stron prywatnej korespondencji Epsteina.

W ujawnionych przez Departament Sprawiedliwości USA mailach Epstein pisał m.in., że pomógł założycielowi Microsoftu zdobyć leki na choroby, których nabawił się podczas stosunków z "rosyjskimi dziewczynami" oraz że aranżował dla niego randki z mężatkami. Finansista twierdził również, że Bill Gates chciał potajemnie podać te leki swojej ówczesnej żonie Melindzie French Gates.

Nie jest jasne, czy wiadomości zostały kiedykolwiek wysłane. Maile zostały utworzone na koncie mailowym Epsteina i przesłane na ten sam adres.

Melinda Gates o "bolesnych chwilach w jej małżeństwie"

- Dla mnie osobiście jest to trudne, kiedy te szczegóły wychodzą na jaw, bo przywołują wspomnienia bardzo bolesnych chwil w moim małżeństwie - powiedziała Melinda French Gates w wywiadzie dla podcastu "Wild Card" amerykańskiego nadawcy państwowego NPR.

- Wszelkie pytania dotyczące tego, a nie jestem w stanie tego pojąć, są skierowane do tych osób, a nawet do mojego byłego męża - powiedziała. - To oni muszą na nie odpowiedzieć, a nie ja - dodała była żona miliardera.

- Cieszę się, że jestem z dala od tego całego syfu - przyznała. Para rozwiodła się w 2021 roku po 27 latach związku.

Melinda Gates: mam nadzieję, że te kobiety doczekają się sprawiedliwości

W wywiadzie dla NPR, który zostanie opublikowany w całości w czwartek, Melinda French Gates powiedziała też, że ​​najnowsze dokumenty w sprawie Epsteina napełniły ją "niewiarygodnym smutkiem" i przypomniały jej o trudnościach, z jakimi borykała się w małżeństwie. Odniosła się także do ofiar Epsteina.

- Potrafię przyjąć własny smutek i spojrzeć na te młode dziewczyny, i powiedzieć: Boże, jak to się im przydarzyło? - powiedziała. - Przynajmniej ja mogłam iść dalej i mam nadzieję, że te kobiety doczekają się sprawiedliwości - dodała.

Rzecznik Gatesa o dokumentach: całkowicie fałszywe twierdzenia

Jak zauważa BBC, żadna z ofiar Epsteina nie oskarżyła Billa Gatesa o żadne przestępstwo, a fakt umieszczenia jego nazwiska w aktach nie wskazuje na jakąkolwiek działalność przestępczą.

Rzecznik Billa Gatesa powiedział NPR, że twierdzenia zawarte w mailach "są absolutnie absurdalne i całkowicie fałszywe". - Jedyne, co te dokumenty pokazują, to frustrację Epsteina związaną z brakiem trwałej relacji z Gatesem i to, jak bardzo był skłonny do wciągania go w pułapkę i zniesławiania - dodał.

