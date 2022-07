Media: politycy Zielonych i FDP apelują o pilne dostarczenie Ukrainie niemieckich transporterów opancerzonych

Współrządzące z SPD partie domagają się pilnego dostarczenia Ukrainie niemieckich transporterów opancerzonych - informuje portal dziennika "Bild". Niezadowolenie z taktyki kanclerza i ministerstwa obrony, także kierowanego przez SPD, wyrażają teraz coraz liczniej koalicjanci socjaldemokratów.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz razem ze swoją partią socjaldemokratyczną SPD wydaje się być coraz bardziej odosobniony w niesłychanie ostrożnym podejściu do dostaw ciężkiej broni dla Ukrainy, odpierającej rosyjską inwazję - komentuje we wtorek portal dziennika "Bild". Poprawienia zdolności militarnych Ukrainy poprzez jak najszybsze dostarczenie jej niemieckich transporterów opancerzonych od dawna domagają się współrządzący z SPD Zieloni. Teraz do apelu Zielonych dołączyła trzecia partia wchodząca w skład koalicji rządowej - FDP.

Apele o udostępnienie Ukrainie transporterów opancerzonych

Przeciwko działaniom Scholza, któremu zarzuca się opóźnianie i przewlekanie dostaw ciężkiej broni Ukrainie, wypowiadają się od początku rosyjskiej inwazji opozycyjne partie chadeckie CDU/CSU. Niezadowolenie z taktyki kanclerza i ministerstwa obrony, także kierowanego przez SPD, wyrażają teraz coraz liczniej koalicjanci socjaldemokratów. Politycy FDP zaapelowali ostatnio do rządu o udostępnienie Ukrainie transporterów opancerzonych typu Fuchs. - Bundeswehra ma obecnie około 800 takich pojazdów. Byłyby one niezwykle pomocne dla ukraińskich wojsk, (…) także dlatego, że mogą pływać i umożliwić kontrofensywę z forsowaniem rzek - wyjaśnia ekspert do spraw obrony Marcus Faber (FDP).

Jak podkreśla Faber, setki takich transporterów wkrótce zostanie wycofanych ze służby w Bundeswehrze, dzięki czemu "można by szybko dostarczyć 200 takich pojazdów na Ukrainę". - Polityczna wola dostarczenia transporterów opancerzonych jest obecna wśród FDP i Zielonych - zaznacza Faber.

"Można to odczytywać, że taka dostawa nie udaje się obecnie ze względu na opór SPD, partii Scholza" – zauważa "Bild". Gazeta dodaje, że zwolennikami zwiększenia dostaw broni dla Ukrainy są tacy członkowie obecnego rządu, jak minister finansów Christian Lindner (FDP), szefowa MSZ Annalena Baerbock (Zieloni), wicekanclerz i minister gospodarki Robert Habeck (Zieloni).

"Pojazdy mogłyby ocalić niezliczoną liczbę istnień ludzkich"

"Jednak Urząd Kanclerski oraz ministerstwo obrony, także kierowane przez SPD, blokują sprawę i nie pozwalają Radzie Bezpieczeństwa na podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia" - podkreśla gazeta.

O udostępnienie Ukrainie transporterów wojskowych i innej broni ciężkiej od dawna postuluje polityk Zielonych Anton Hofreiter. - Niemieckie pojazdy opancerzone, jak na przykład Marder, Fuchs lub Dingo, mogłyby ocalić niezliczoną liczbę istnień ludzkich na Ukrainie. Dlatego jest pilne i konieczne, aby rząd federalny dostarczył bojowe wozy piechoty lub transportery opancerzone - przekonuje Hofreiter.

Do zwiększenia zakresu niemieckiej pomocy wojskowej dla Ukrainy wzywa także ekspert do spraw obrony Florian Hahn (CSU). Jego zdaniem fakt, że minister obrony Christine Lambrecht wielokrotnie podkreślała znaczenie ścisłej koordynacji działań sojuszników w ramach NATO, a jednocześnie Niemcy w przeciwieństwie do wielu innych krajów zachodnich nie dostarczają Ukrainie pojazdów opancerzonych, jest "doprawdy groteskowy".

