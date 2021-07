Biden: zaszczepienie się to najbardziej patriotyczna rzecz, jaką można teraz zrobić

"Najbardziej patriotyczna rzecz"

- Tak jak Deklaracja Niepodległości w 1776 roku była wezwaniem do walki, a nie ogłoszeniem triumfu, tak jest dzisiaj. Wtedy za rewolucjonistami stała potęga idei, dzisiaj jest to potęga nauki - powiedział Biden. Wezwał przy tym Amerykanów do zaszczepienia się, stwierdzając, że jest to "najbardziej patriotyczną rzeczą, jaką można teraz zrobić".