Biden: jesteśmy w stanie pomóc Izraelowi i Ukrainie w tym samym czasie

"Zajęcie Ukrainy przez Putina byłoby jednoznaczne z bezpośrednim zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych w wojnę"

- W Ukrainie jednym z moich celów było niedopuszczenie do tego, aby Putin, który popełnił zbrodnie wojenne, mógł zająć niepodległy kraj, graniczący z sojusznikami NATO. Wyobraź sobie, co by się teraz stało, gdyby mu się udało - powiedział Biden. Wykluczył też możliwość wstrzymania pomocy dla Ukrainy, bo mogłoby się to skończyć tym, że Rosja zajęłaby Ukrainę, a następnie zagroziła Polsce, albo Białorusi. Dla prezydenta USA byłoby to jednoznaczne z włączeniem się USA do wojny.