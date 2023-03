Bianka Zalewska pierwszą Polką z nagrodą International Women of Courage

Bianka Zalewska, korespondentka wojenna i reporterka "Dzień Dobry TVN", odebrała w Białym Domu nagrodę International Women of Courage, która jest przyznawana przez amerykański Departament Stanu. Zalewska jest pierwszą Polką wyróżnioną tą nagrodą.

Nagrody w rezydencji amerykańskiego prezydenta w Waszyngtonie wręczyli sekretarz stanu Antony Blinken oraz pierwsza dama Jill Biden . - Wyjątkowym zaszczytem jest dla mnie powiedzenie: witam w Białym Domu - powiedział Blinken. - W tym roku po raz pierwszy gościmy laureatki w Białym Domu. To odzwierciedla, jak wysoko prezydent, pierwsza dama i administracja cenią zarówno równość płci, jak i prawa człowieka - dodał.

- Dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć dziewczętom, absolutnie wszędzie, że prawda, którą muszą usłyszeć to: tak, macie znaczenie. Tak, jesteście ważne. Tak, to wy możecie zmienić rzeczywistość. Dlatego chcieliśmy sprowadzić tu liderki, które tworzą ten świat. Chcemy, żeby ich historie, które zmieniają świat, mogły być wypowiedziane na tej największej możliwej scenie, na scenie Białego Domu - dodała Jill Biden.

Bianka Zalewska "uczy, jak skutecznie walczyć z dezinformacją"

Zalewską w Białym Domu przedstawiła rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. - Gdy walczyła z rosyjską dezinformacją w 2014 roku, jej samochód został ostrzelany. Doprowadziło to do wypadku, gdzie złamała kręgosłup. Od momentu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w zeszłym roku otrzymuje groźby, ale cały czas przekazuje informacje o uchodźcach, historiach frontowych i szkoli dziennikarzy po to, żeby w sposób skuteczny walczyć z dezinformacją - powiedziała.