"New York Times": Biały Dom powołał grupę przygotowującą odpowiedź na atak bronią masowego rażenia

W Białym Domu powołano specjalny zespół przygotowujący scenariusze odpowiedzi na rosyjskie ataki bronią masowego rażenia na terytorium NATO i innych krajów - twierdzi "New York Times". Według dziennika grupa miała powstać kilka dni po rozpoczęciu inwazji. Zdaniem dziennika urzędnicy rozważają też, jaki jest próg przystąpienia USA do walk.

W Białym Domu miał powstać "Tiger Team"

Według dziennika, zespół - nazwany Tiger Team - został powołany 28 lutego przez doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'a Sullivana. Jedną z głównych rozważanych kwestii jest to, czy w razie użycia przez Rosję broni jądrowej i wywołania pośrednich skutków dla państw NATO, powinien zostać uruchomiony artykuł V traktatu o NATO.

Jeden z oficjeli administracji powiedział dziennikowi, że nawet użycie "małej" taktycznej broni jądrowej przez Rosję na Ukrainę oznaczałoby potencjalnie zmianę podejścia USA co do udziału w wojnie. Wyznaczenie progu, który skłoniłby USA do aktywnego zaangażowania się w konflikt jest jednym z głównych priorytetów zespołu.