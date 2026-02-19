Biały Dom odpowiada Zełenskiemu. "Niesprawiedliwe dla amerykańskich podatników"

Leavitt: wojna jest niesprawiedliwa dla amerykańskich podatników Źródło: ENEX

Rzeczniczka Białego Domu, odnosząc się do wojny w Ukrainie, przywołała "niesprawiedliwość" dla amerykańskich podatników. Tymczasem rozmowy USA, Ukrainy i Rosji - według doniesień medialnych - "utknęły".

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt odpowiedziała na uwagi ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który w wywiadzie dla portalu Axios powiedział, że "nie jest sprawiedliwe", iż Donald Trump publicznie wzywa do ustępstw Ukrainę, a nie Rosję.

- Myślę, że to, co prezydent by na to odpowiedział, to że nie uważa za sprawiedliwe, że tysiące Ukraińców i Rosjan giną w tej zabójczej wojnie. Właśnie dlatego prezydent i jego zespół zaangażowali ogromne ilości czasu i energii, próbując zakończyć tę wojnę, która jest bardzo daleko od Stanów Zjednoczonych Ameryki - powiedziała Leavitt podczas briefingu w Białym Domu.

Rzeczniczka Białego Domu przypomniała, że we wtorek w Genewie odbyła się kolejna runda negocjacji trójstronnych oraz że nastąpi kolejna.

- Prezydent uważa tę całą sytuację za bardzo niesprawiedliwą, nie tylko dla Rosjan i Ukraińców, którzy stracili życie, ale też dla amerykańskich podatników, którzy płacili rachunek za ten wysiłek wojenny, dopóki prezydent Trump nie położył temu kresu - dodała.

Leavitt przypomniała też, że USA nadal sprzedają broń państwom NATO, które następnie przekazują ją Ukrainie.

Zełenski: Europa powinna być uczestnikiem procesu

Według portalu Axios, podczas rozmów w Genewie rosyjscy negocjatorzy, na czele z byłym ministrem kultury Władimirem Miedinskim, stawiali maksymalistyczne żądania, przez co rozmowy "utknęły". Mimo to w ostatnich dniach prezydent Trump przekonywał, że Rosja jest gotowa do zawarcia układu, a to Ukraina stanowi przeszkodę.

Podsumowując wtorkowe rozmowy w Genewie, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że nie przyniosły one zadowalającego rezultatu.

- Wojskowi rozmawiali o części kwestii poważnie i merytorycznie. Wrażliwe kwestie polityczne, kwestie możliwych kompromisów oraz koniecznego spotkania przywódców jeszcze nie są wystarczająco opracowane - przyznał Zełenski.

Podkreślił, że ważne jest, iż w rozmowach uczestniczyli przedstawiciele państw europejskich - Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Włoch, a także Szwajcarii jako strony przyjmującej.

- My w Ukrainie zawsze promujemy stanowisko, że Europa powinna być uczestnikiem procesu - powiedział prezydent, dziękując stronie amerykańskiej "za to, że to stanowisko usłyszano".

