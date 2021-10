Prezydent Joe Biden spotka się z papieżem Franciszkiem w Watykanie

Jak przekazała w czwartkowym oświadczeniu rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki, do audiencji dojdzie w przeddzień szczytu G20 w Rzymie.

Pierwszy punkt wizyty w Europie

Będzie to pierwsze spotkanie Franciszka i Bidena od czasu objęcia przez niego prezydentury. Biden to drugi w historii prezydent USA, który jest katolikiem, choć jego relacje z Kościołem w Stanach Zjednoczonych są skomplikowane. W czerwcu amerykański episkopat - wbrew ostrzeżeniom Watykanu - zagłosował nad stworzeniem dokumentu, który miałby "wyjaśnić", czy katoliccy politycy opowiadający się za prawem do aborcji - tacy jak Biden - powinni przyjmować komunię świętą.