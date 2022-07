Biały Dom po wizycie Bidena w Arabii Saudyjskiej: spodziewamy się wzrostu wydobycia ropy

Uczestniczący w konferencji członek zespołu doradców gospodarczych Białego Domu, Jared Bernstein stwierdził, że - o ile nie dojdzie do nieprzewidzianych zakłóceń na rynku - spodziewa się dalszych spadków cen benzyny na stacji do poziomu poniżej 4 dolarów za galon (3,79 litra). Ceny spadają stopniowo od czerwca, kiedy po raz pierwszy przekroczyły 5 dolarów. Obecna średnia cena galona to 4,52 dolara.

Rozmowy o prawach człowieka "nie ustaną i się nie zakończą"

- Jeśli mówimy o prawach człowieka , jeśli mówimy o amerykańskich wartościach, ważne jest, by odbywać szczere i bezpośrednie rozmowy z przywódcami i bardzo, bardzo jasno wskazać, na jakim jesteśmy stanowisku jako kraj - powiedziała Jean-Pierre. Jak przypomniała, Biden poruszył w rozmowie z Saudyjczykami temat zabójstwa opozycjonisty i powiedział podczas konferencji, że "sądzi, że on [Mohamed ibn Salman]" jest odpowiedzialny.

- To jest trwająca konwersacja, a prawa człowieka często są przedmiotem rozmów na poziomie przywódców (...) To nie ustanie i się nie zakończy, to jest coś, do czego prezydent się zobowiązał - powiedziała Jean-Pierre.