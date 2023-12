Biały Dom o pomocy wojskowej dla Ukrainy: zostało nam wystarczająco środków na jeden dobry pakiet

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby poinformował, że ostatni pakiet uzbrojenia dla Ukrainy ma zostać ogłoszony przed końcem roku. "Zostało nam wystarczająco środków na jeden dobry pakiet pomocy" - mówił Kirby. Według danych Pentagonu, administracja wciąż ma uprawnienia do przekazania Ukrainie broni o wartości ponad czterech miliardow dolarów.

Kirby odniósł się w ten sposób do listu, który rewident finansowy Pentagonu James McCord wysłał Kongresowi, na temat planowanej alokacji ostatniego miliarda dolarów środków dostępnych na uzupełnianie zapasów uzbrojenia w związku z pomocą dla Ukrainy. McCord napisał w liście, że w związku z koniecznością utrzymania gotowości wojskowej Stanów Zjednoczonych, resort spodziewa się, że bez uchwalenia dodatkowych środków przez Kongres "możliwy będzie tylko jeden dodatkowy pakiet".

- Zostało nam wystarczająco środków na jeden dobry pakiet pomocy. Jednak nie mogę powiedzieć w tej chwili, co dokładnie w nim będzie i jaka będzie jego całkowita suma. Ale uważamy, że został nam tylko jeden - powiedział Kirby, po raz kolejny wzywając Kongres do działań i deklarując otwartość na kompromis w sprawie reform imigracyjnych, które są warunkiem stawianym przez Republikanów do zgody na dodatkowe fundusze.