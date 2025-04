Donald Trump podpisuje nowy dekret z Kid Rockiem u boku

Kid Rock w Białym Domu

Kid Rock towarzyszył prezydentowi Donaldowi Trumpowi podczas podpisywania rozporządzenia dotyczącego zwalczania nieuczciwych praktyk przy sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe. Media zwróciły uwagę na ekstrawagancką stylizację artysty w Gabinecie Owalnym.

Donald Trump podpisał w poniedziałek w Białym Domu rozporządzenie wykonawcze mające na celu wprowadzenie "zdroworozsądkowych reform" w sposobie ustalania cen biletów na wydarzenia rozrywkowe, takie jak koncerty. Jak podaje CNN, przepis ma zwalczać działanie "nieuczciwych pośredników" odsprzedających bilety po zawyżonej cenie. Prezydentowi towarzyszył wokalista Kid Rock, znany zwolennik Trumpa.

- Rozmawiałem z nim o tym przez lata i to go denerwuje – mówił Trump o Kid Rocku. - To denerwuje wielu innych artystów. Wychodzą z biletem za 100 dolarów, a następnego wieczoru sprzedaje się go za 2000 dolarów - dodał.

Kid Rock Źródło: ALEXANDER DRAGO/EPA/PAP

Kid Rock tłumaczył, że "chce, by fani mieli uczciwe ceny biletów". - Chciałbym obniżyć cenę biletów, ale jeśli ją obniżę, to boty (oprogramowanie) natychmiast je wykupują i odsprzedają za setki dolarów więcej - tłumaczył. - Każdy, kto kupił bilet na koncert w ciągu ostatniej dekady, a może 20 lat, bez względu na poglądy polityczne, wie, że to zagadka - dodał. Podkreślił też, że podpisane rozporządzenie to "duży, pierwszy krok" w kierunku rozwiązania problemu.

Media zwróciły uwagę na to, jak wyglądał Kid Rock. Pojawiły się porównania do wizyty w Białym Domu prezydenta Ukrainy, u którego brak garnituru został uznany przez niektórych za problem. Tymczasem Kid Rock do Gabinetu Owalnego przyszedł w ozdobionym cekinami komplecie w barwach amerykańskiej flagi, ze wstawkami w formie samych flag, orłów, czy gwiazd. Trump został zapytany przez jednego z reporterów, czy kiedyś założy czerwoną koszulę Kid Rocka. Prezydent odpowiedział, że "nie jest pewny".

ZOBACZ TEŻ: Donald Trump w koronie na oficjalnym koncie Białego Domu. "Niech żyje król!"

Kim jest Kid Rock

Kid Rock to muzyk, który swoją muzyczną karierę zaczynał w latach 90. jako raper. Na początku lat 2000. zaczął odchodzić od brzmienia hip-hopowego na rzecz rocka, a następnie country. Oprócz dokonań artystycznych sławę przynoszą mu też liczne kontrowersje. W 2008 roku nazwał np. Oprah Winfrey "czarnym charakterem" i dodał, że jej nie wierzy, bo "nie jest jedną ze 150 mln kobiet o wypranych mózgach, które spijają każde słowo z jej ust".

Kid Rock Źródło: ALEXANDER DRAGO/EPA/PAP

W trakcie pandemii koronawirusa odmawiał grania w lokalach wymagających od gości szczepień i noszenia maseczek. W 2022 roku wystąpił w programie prawicowego publicysty Tuckera Carlsona, mając na głowie czapkę w barwach flagi USA ozdobioną napisem "We, the People" (ang. my, naród - słowa otwierające amerykańską konstytucję). Oprowadził swojego rozmówcę po ranczu w Nashville, pokazując mu m.in. modułowy domek, w którym mieszkał, kiedy budował nieopodal replikę Białego Domu.

Od lat otwarcie wspiera Donalda Trumpa. Kilka lat temu jego występy zaczynały się od prezentacji nagrania, na którym Trump go wychwala i życzy uczestnikom dobrej zabawy.

ZOBACZ TEŻ: NYT: nie zgodziła się, by Mel Gibson odzyskał prawo do posiadania broni. Straciła pracę