Świat Biały Dom: Donald Trump spotka się z Xi i Władimirem Putinem w Shenzhen. Kreml potwierdza Oprac. Adam Styczek |

Donald Trump na lotnisku w Palm Beach Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DOGUKAN KESKINKILIC / POOL

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Jak powiedziała podczas telekonferencji prasowej rzeczniczka Białego Domu Olivia Wales, do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem dojdzie na koniec wizyty prezydenta USA w Shenzhen na szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).

- Prezydent jasno dał do zrozumienia, że będzie rozmawiał między innymi o redukcji broni jądrowej na świecie, której rozprzestrzenianie uważa za bardzo niebezpieczne - powiedziała Wales.

Donald Trump Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DOGUKAN KESKINKILIC / POOL

Jak powiedzieli wysocy rangą przedstawiciele Białego Domu, Trump zamierza podczas spotkania poruszyć temat wojny w Iranie, lecz nie zamierza omawiać wojny w Ukrainie, uważając to za "niestosowne" w obliczu tego, że Chiny nie biorą udziału w negocjacjach w tej sprawie.

Urzędnicy podkreślili, że nie należy spodziewać się zawarcia żadnych porozumień między przywódcami. Będzie to pierwsze takie spotkanie i jednocześnie pierwsze, podczas którego przywódca Chin ma poruszyć kwestię ograniczeń zbrojeń nuklearnych. Dotąd Pekin wykluczał dialog z USA na ten temat.

W sobotę rosyjska agencja informacyjna RIA potwierdziła, powołując się na rzecznika Kremla, informację o trójstronnym spotkaniu przywódców Rosji, USA i Chin w czwartek 19 listopada w Shenzhen, przy okazji szczytu APEC.

Trump wybiera się na szczyt ASEAN w Filipinach

Spotkanie odbędzie się na zakończenie czterodniowej podróży Trumpa do Filipin i Chin na szczyty Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i APEC.

Trump opuści Biały Dom we wczesnych godzinach porannych w poniedziałek i w Manili wyląduje we wtorek wieczorem czasu lokalnego.

Weźmie udział w spotkaniu przywódców Quadu (USA, Australii, Japonii i Indii), podpisze umowę handlową z Tajlandią, weźmie udział w specjalnym szczycie USA-ASEAN i będzie gościem honorowym kolacji z liderami ASEAN oraz innych państw regionu.

W środę rano czeka go oficjalna ceremonia powitalna w pałacu prezydenckim w ramach wizyty państwowej, rozmowy dwustronne z prezydentem Filipin Ferdinandem Marcosem Jr. i lunch. Wizytę mają zwieńczyć umowy handlowe i inwestycje strategiczne m.in. w lotnictwie, obronności, energetyce i technologiach.

Spotkanie przywódców APEC w Chinach

Po południu w środę Trump ma lecieć do Shenzhen i wziąć udział w kolacji przywódców APEC i w spotkaniu wielostronnym liderów forum. W czwartek po południu najpierw ma rozmawiać z Xi. Będzie to już trzecie spotkanie dwustronne przywódców mocarstw w tym roku.

Przedstawiciel administracji Trumpa określił spotkania trójstronne jako "punkt wyjścia" i pierwszą rozmowę na szczeblu przywódców o redukcji arsenałów trzech państw. Zwrócił uwagę, że chiński arsenał rośnie najszybciej na świecie i ocenił, że Pekin powinien podjąć taką rozmowę.

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Biały Dom podał, że nie zaplanowano dwustronnego spotkania Trumpa z Putinem, ani nie ma w planach spotkania z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem.

Urzędnicy poinformowali, że podczas wizyty w Chinach prezydentowi będzie towarzyszył Elon Musk, lecz poza nim nie przewiduje się delegacji biznesowej. Amerykańscy biznesmeni będą jednak uczestniczyli w szczycie biznesowym APEC.