Trump w rozmowie z Putinem "potwierdził, że USA pragną efektywnej kontroli zbrojeń"

W rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem Donald Trump potwierdził wolę USA, by wdrożyć nowy program kontroli zbrojeń. W powstawaniu wspólnego planu miałaby wziąć udział także Chiny - podał w czwartek Biały Dom. Przywódcy dyskutowali także na temat pandemii COVID-19.

Waszyngton zagroził opuszczeniem układu New START (o dalszej redukcji i ograniczeniu ofensywnych zbrojeń strategicznych), podpisanego w kwietniu 2010 roku w Pradze przez ówczesnych prezydentów USA i Rosji, Baracka Obamę i Dmitrija Miedwiediewa. W ubiegłym roku Donald Trump zaproponował, aby USA, Rosja i Chiny rozpoczęły negocjacje o nowym pakcie, który zastąpi układ New START.

"Prezydent potwierdził, że USA pragną efektywnej kontroli zbrojeń"

W czwartek Donald Trump w rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem potwierdził wolę USA do zawarcia nowego programu kontroli zbrojeń - podał Biały Dom. Trump podkreślił, że USA chcą, aby umowy dotyczące kontroli zbrojeń obejmowały również Chiny.

USA chcą nowego programu kontroli zbrojeń

Układ New START wszedł w życie w lutym 2011 roku. Zakłada on znaczną redukcję pocisków i głowic nuklearnych po obu stronach. Pozwala też na 18 inspekcji obiektów wojskowych rocznie. Układ wygaśnie w lutym 2021 roku, jeśli strony nie uzgodnią jego przedłużenia.

W ubiegłym roku USA oficjalnie wystąpiły także z traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu (INF). Wycofanie się z tego porozumienia, podpisanego jeszcze w latach ZSRR, USA uzasadniały tym, że Rosja nie stosuje się do jego zapisów i rozmieszcza pociski manewrujące 9M729. Układ przestał obowiązywać w sierpniu ubiegłego roku. Układ INF podpisali w 1987 roku w Waszyngtonie przywódcy USA i ówczesnego ZSRR, Ronald Reagan i Michaił Gorbaczow. Przewidywał on likwidację arsenałów rakietowych pośredniego i średniego zasięgu, a także zabraniał ich produkowania, przechowywania i stosowania. Układem objęte były pociski o zasięgu od 500 do 5500 km.