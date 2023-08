Białoruskie śmigłowce w rejonie Białowieży. Komunikat NATO

"Jesteśmy w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w tej sprawie i będziemy nadal robić wszystko, co konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo na całym terytorium Sojuszu" - dodano.

Rzecznik Pentagonu o sprawie śmigłowców

We wtorek o sprawę śmigłowców podczas briefingu prasowego pytany był rzecznik Pentagonu generał Pat Ryder. Powiedział, że nie ma nic do ogłoszenia w kwestii wysłania dodatkowych sił na wschodnią flankę NATO, a po szczegółowe informacje odesłał do polskiego ministerstwa obrony narodowej.