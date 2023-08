Białoruskie śmigłowce nad Polską. USA "stale monitorują" sytuację, premier ogłasza "pilne spotkanie"

Oczekujemy od wszystkich państw, by respektowały suwerenną przestrzeń powietrzną innych krajów. I będziemy nadal poważnie podchodzić do bezpieczeństwa NATO - powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller. Odniósł się do incydentu z udziałem białoruskich śmigłowców w rejonie Białowieży. Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że w czwartek odbędzie pilne spotkanie z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą na Przesmyku Suwalskim.