"Zobaczyliśmy ich już w przedpokoju, powiedzieli, że było otwarte". Żona Andrzeja Poczobuta o zatrzymaniu męża

Funkcjonariusze sami weszli do mieszkania. - Zobaczyliśmy ich już w przedpokoju, powiedzieli, że było otwarte. Wcześniej syn wychodził do szkoły – powiedziała żona aktywisty. - Sporządzono protokół i zabrali go (męża), ale nie powiedzieli dokąd. Nie chcieli czekać na adwokata. Stwierdzili, że jeśli nie przedstawimy podpisanej umowy z adwokatem, to nie będą czekać – wskazała.