"Narzeka na dzikie zimno w białoruskim karcerze. Wstaje w nocy na ćwiczenia, aby się rozgrzać"

Nasta Daszkiewicz poinformowała we wpisie na Facebooku, że jej mąż został ponownie przeniesiony do miejscowości Nowosady (w obwodzie grodzieńskim), gdzie wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne.

Ćwiczenia zamiast snu

"Teraz jest znowu w karcerze, gdzie narzeka na dzikie zimno. Mówi, że musi wstawać co najmniej osiem razy w nocy i wykonywać ćwiczenia, aby się rozgrzać. I za to dostaje nagany, ponieważ nie kładzie się po zgaszeniu świateł (w godzinach regulaminowo przeznaczonych na sen - red.)" - brzmi fragment wpisu.

"Nie mogę zrozumieć, dlaczego nie wystarcza samo uwięzienie? Dlaczego nie może po prostu odbyć kary i wrócić do domu do swoich dzieci? Do swojej pracy i rodziny?" - pytała rozpaczliwie we wpisie żona opozycjonisty i byłego lidera Młodego Frontu.