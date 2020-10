Mińsk żąda od Polski ograniczenia liczby dyplomatów. Rau: nie zamierzamy wzywać ambasadorów na konsultacje

- Dziś do MSZ Białorusi wezwano ambasadorów Polski i Litwy. Wobec jednoznacznie destrukcyjnej działalności tych krajów zaproponowano im, aby do 9 października 2020 roku skład ich misji dyplomatycznych na Białorusi zrównał się z białoruskimi misjami zagranicznymi w tych krajach - powiedział w piątek Anatolij Hłaz, cytowany przez państwową agencję BiełTA.

- Chciałbym podkreślić, że podjęliśmy te wymuszone kroki nie bez żalu po długiej cierpliwości i apelach o rozwagę, wyłącznie ze względu na szczególną destrukcyjną rolę, jaką w praktyce zdecydowali się odegrać przywódcy Polski i Litwy w stosunku do Białorusi - mówił rzecznik MSZ.

Rzecznik białoruskiego MSZ zapowiedział, że ambasadorowie Białorusi w Warszawie i Wilnie zostaną wezwani do Mińska na 5 października na konsultacje. Dodał, że MSZ zaprasza ambasadorów Polski i Litwy w Mińsku, by poszli za ich przykładem.

Kilkadziesiąt tysięcy ludzi, kolejną niedzielę z rzędu, wyszło na ulicę Mińska, by zamanifestować sprzeciw wobec oficjalnego wyniku sierpniowych wyborów | PAP/EPA

Cofnięte akredytacje

MSZ Białorusi cofnęło także wszystkie akredytacje wydane wcześniej zagranicznym dziennikarzom - oznajmił Hłaz, dowodząc, że jest to związane z wejściem w życie nowych rozporządzeń. Anulowanie akredytacji jest częścią procedury ponownego akredytowania zagranicznych dziennikarzy pracujących na Białorusi. Od poniedziałku, 5 października komisja akredytująca korespondentów rozpocznie prace w nowym składzie - podało MSZ. "Planujemy techniczne otworzenie przyjmowania wniosków online od rana w poniedziałek" - zapowiedziało ministerstwo.

Rau: nie zamierzamy wzywać naszych ambasadorów na konsultacje

Do sprawy od odniósł się szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. "Białoruś wezwała swoich Ambasadorów w Polsce i Litwie na konsultacje i oczekuje tego samego od Polski i Litwy" - napisał na Twitterze. "Razem z @LinkeviciusL (ministrem spraw zagranicznych Litwy Linasem Linkevicziusem - red.) jesteśmy przekonani, że kanały komunikacji muszą zostać zachowane i na tym etapie nie zamierzamy wzywać naszych Ambasadorów na konsultacje" - podkreślił.

Morawiecki: sprawa Białorusi to jest również sprawa Unii Europejskiej

Morawiecki: sprawa Białorusi to jest również sprawa Unii Europejskiej TVN24

MSZ Litwy: naszym celem jest doprowadzenie do dialogu

Zaznaczył, że ograniczania przed stronę białoruską kontaktów wskazuje przede wszystkim na słabość tego państwa, a nie na jego siłę. Zdaniem litewskiego ministra działania Białorusi teoretycznie grożą zerwaniem stosunków między państwami, ale jak zaznaczył Linkeviczius, "byłyby to działania skrajne ze szkodą dla każdej ze stron".

- Naszym celem jest doprowadzenie do dialogu. Jeżeli nie udaje się nawiązać dialogu z Białorusią, to powinniśmy dążyć do dialogu z tymi, którzy mogą mieć wpływ na Białoruś – powiedział Linkeviczius, wskazując przede wszystkim na Rosję.