Poseł o zatrzymaniu polskich studentów. "Od poniedziałku kontakt z nimi zanikł"

Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba poinformował we wtorek, że najprawdopodobniej wśród zatrzymanych w Mińsku jest dwóch polskich studentów. Od poniedziałku nie ma z nimi kontaktu. MSZ poinformował w środę, że polski ambasador interweniował w sprawie trzech zatrzymanych Polaków.

"Niestety wszystko wskazuje na to, że wśród zatrzymanych w Mińsku jest dwóch polskich studentów. Skontaktowały się ze mną ich rodziny, które utraciły wczoraj wieczorem z nimi kontakt. Otrzymałem zapewnienie od pana Ambasadora, że konsul zajął się ich odnalezieniem" - napisał we wtorek na Twitterze poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, który przebywał w Mińsku na Białorusi, gdzie - jak zaznaczył - na zaproszenie białoruskiej opozycji monitorował dzień wyborów i wydarzenia powyborcze.

"Pojechali do Mińska i zniknęli"

Poseł o zatrzymaniu polskich studentów mówił w środę w TVN24. - To są młodzi studenci z Warszawy, studenci studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, którzy mniej więcej w tym samym czasie jak ja wylecieli do Mińska i mieli wracać, jak przekazała mi rodzina, również tym samym lotem wieczornym wczoraj do Warszawy. Niestety od poniedziałku kontakt z nimi zanikł - powiedział Szczerba.

- To są studenci, którzy są zainteresowani problematyką wschodnią. Wiedząc, że są wybory, wiedząc, że to jest ten czas, kiedy Białorusini potrzebują solidarności i wsparcia, pojechali do Mińska. I zniknęli - mówił poseł.

Potwierdził, że o braku kontaktu ze studentami zaalarmowały go ich rodziny. - Od razu skontaktowałem się z ambasadorem Rzeczypospolitej w Mińsku. Wysłałem również informację do pana wiceministra spraw zagranicznych. Otrzymałem od razu potwierdzenie, że konsul zajmie się tą sprawą. Mam nadzieję, że ich po prostu odszuka, co niestety nie będzie łatwe, ponieważ tylko po pierwszych dwóch nocach protestów obywatelskich w Mińsku zostało zatrzymanych trzy tysiące osób, a wiele z tych młodych ludzi zostało wywiezionych do aresztów śledczych i więzień poza Mińsk - wyjaśnił Szczerba.

W Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński poinformował, że jego resort ma informacje o polskich studentach na Białorusi. - Ja również byłem w kontakcie z posłem Szczerbą i mi te informacje przekazywał. Działamy tutaj - będzie ta pomoc udzielona - powiedział. - Mamy te informacje również, nasi dyplomaci są na miejscu, w kontakcie, będziemy w tej sprawie interweniowali, nie zostawimy tych osób bez pomocy - dodał.

Później Jabłoński poinformował również, że na Białorusi zatrzymano trzech Polaków. - Nasz ambasador interweniował, był w białoruskim MSZ, domagając się uwolnienia trzech Polaków - powiedział wiceszef MSZ. - Jesteśmy też w kontakcie z rodzinami, staramy się, żeby dostawały te informacje w pierwszej kolejności. Będziemy też sprawdzali, czy nie ma większej grupy zatrzymanych, bo liczby zatrzymanych są bardzo duże, więc te informacje będą jeszcze spływały, będziemy monitorować tę sprawę - dodał.

Wydział konsularny ambasady RP w Mińsku potwierdził, że prowadzi działania na rzecz udzielenia pomocy konsularnej zatrzymanym Polakom. Dyplomaci wiedzą o zatrzymaniu trzech polskich obywateli, znają już miejsce przebywania dwóch z nich, a w sprawie trzeciego trwają ustalenia. Jak dotąd przedstawiciele konsulatu nie mieli jeszcze możliwości spotkania z zatrzymanymi.

"Dramatyczne dni"

Michał Szczerba spotkał się między innymi z dyrektorem Centrum Obrony Praw Człowieka "Wiosna" Alesiem Bialackim, który przekazał mu informacje dotyczące skali represji wobec uczestniczek i uczestników zgromadzeń przed i powyborczych. We wtorek Szczerba poinformował, że wrócił do kraju.

"Wróciłem z Mińska. To były piękne i dramatyczne dni. Byłem ich obserwatorem i świadkiem. Na Białorusi nic już nie będzie takie samo. Będę się dzielił tym, co widziałem i usłyszałem. Do tego się zobowiązałem. Białoruskie społeczeństwo się przebudziło. I nie da się więcej upokarzać!" - napisał Szczerba.

Protesty na Białorusi

We wtorkowy wieczór, po raz trzeci z rzędu na ulice Mińska wyszli demonstranci, aby zaprotestować przeciwko wynikom niedzielnych wyborów prezydenckich na Białorusi. Agencja AP podkreśla, że uczynili to, mimo iż w kraju nie ma Swiatłany Cichanouskiej, głównej rywalki Aleksandra Łukaszenki.

Agencja TASS poinformowała, że w dzielnicy Uruchje na zachodzie Mińska policja użyła granatów ogłuszających do rozpędzenia manifestacji, w której udział wzięło około 500 osób. Wcześniej we wtorek resort zdrowia Białorusi podał, że w szpitalach przebywa ponad 200 osób, poszkodowanych podczas akcji protestu po niedzielnych wyborach. Stan kilku osób wymagał przeprowadzenia operacji.

Na Białorusi od trzech dni trwają protesty po wyborach prezydenckich TATYANA ZENKOVICH/PAP/EPA

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński podkreślił, że polski resort dyplomacji stale monitoruje sytuację na Białorusi. Zdaniem wiceszefa MSZ, protesty, które trwają po wyborach w Mińsku są "rozpędzane" coraz bardziej brutalnie przez białoruskie służby i stale istnieje ryzyko eskalacji konfliktu.

Według wiceszefa MSZ, prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka "czuje, że jego realna legitymizacja została bardzo poważnie naruszona" i będzie tłumił dalsze protesty. - Bardzo dużo zależy od tego, jakie działania podejmie UE i społeczność międzynarodowa. Polska będzie się domagała, żeby te działania były - mówił Jabłoński.

Zapewnił, że Polska będzie domagała się, żeby UE podjęła działania szybciej, niż podczas wrześniowego szczytu, żeby zapobiec wymknięciu się spod kontroli sytuacji na Białorusi. - To wielki test dla przywódców unijnych, na to, czy mogą przerwać urlopy i spotkać się choćby w formie zdalnej, żeby tym tematem się zająć i wyrazić jednoznaczne stanowisko i przedstawić bardzo konkretne oczekiwania od prezydenta Białorusi i ofertę do rozmów - powiedział wiceszef resortu dyplomacji.

Zdaniem Jabłońskiego, mimo ewentualnych prowokacji protestujący prowadzą swoje działania w sposób pokojowy. - Nie dochodzi do zamieszek, do niszczenia mienia, plądrowania sklepów, ataków na własność prywatną, nie ma tego rodzaju komponentów w tych działaniach. To oznacza, że ci protestujący nie dają się sprowokować i miejmy nadzieję, że tak zostanie - zaznaczył. Wiceszef MSZ zadeklarował również, że Polska nie zamyka się na Białorusinów i w razie groźby represji będzie aktywnie ich wspierać. - Będziemy gotowi do udzielania pomocy - zapewnił.

