Setki zatrzymanych w styczniu. Reżim kontynuuje represje, ze świata płyną głosy poparcia dla protestujących

Od 13 do 72 lat - to według danych organizacji broniących praw człowieka przekrój wiekowy osób, zatrzymanych w styczniu na Białorusi. Od sierpniowych wyborów prezydenckich trwają tam protesty przeciwko reżimowi Alaksandra Łukaszenki. W niedzielę, w Międzynarodowym Dniu Solidarności z Białorusią, zainicjowanym przez liderkę opozycji Swiatłanę Cichanouską, ludzie ponownie wyszli na ulice.

Centrum "Wiasna" oszacowało, że w styczniu zatrzymano na Białorusi co najmniej 873 osoby, w tym około 400 kobiet i sześciu nieletnich. Najwięcej osób trafiło do komisariatów milicji w Mińsku i obwodzie mińskim - ponad 700. W obwodzie witebskim zatrzymano 37 osób, w Homlu - 27. Zatrzymania odbywały się także w Brześciu, Grodnie i Mohylewie.

W styczniu sądy białoruskie wydały co najmniej 489 orzeczeń w sprawach uczestników protestów. Aresztowano 304 osoby, 137 zostało ukaranych karą grzywny - podała Wiasna.

Radio Swoboda odnotowało, że jeden z sędziów w Mińsku "we wszystkich możliwych wypadkach wymierzał karę aresztu od 13 do 25 dni, a matkę małoletnich dzieci i emerytkę, których nie mógł aresztować, ukarał wysokimi grzywnami".

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Białorusią

Krzysztof Szczerski, obecnie pełnomocnik do spraw utworzenia prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, napisał na Twitterze: "Dziś z inicjatywy Swiatłany Cichanouskiej Międzynarodowy Dzień Solidarności z Białorusią; każdy Naród ma prawo do wolnych wyborów, bezpiecznego życia, własnego modelu rozwoju i szacunku; na tym polega nasza Europa wolnych Narodów i równych państw".

"Sześć miesięcy później mieszkańcy Białorusi nadal domagają się, aby ich głosy zostały wysłuchane. Wciąż Was wspieramy. Nie może być przemocy wobec pokojowych demonstrantów, a UE chce uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Tylko pełne zaangażowanie w pokojowy dialog może zakończyć ten kryzys" - przekazał Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej.

"Litwini wiedzą, co to znaczy walczyć o wolność. Litwa zdecydowanie popiera dążenie białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego do życia w wolnym i demokratycznym kraju!" - napisał ze swojej strony litewski prezydent Gitanas Nauseda.