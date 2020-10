Marsze poparcia "narodowego ultimatum". Ponad 100 zatrzymanych na Białorusi

Ultimatum postawione Łukaszence

Niedzielne demonstracje przypadły na dzień przed terminem "narodowego ultimatum", który prezydentowi Alaksandrowi Łukaszence postawiła jego była rywalka w wyborach Swiatłana Cichanouska. Zapowiedziała ona, że w poniedziałek w kraju rozpocznie się strajk generalny, jeśli do niedzieli włącznie Łukaszenka nie spełni trzech żądań: ma on ogłosić swoją dymisję, doprowadzić do całkowitego zaprzestania przemocy na ulicach i do zwolnienia wszystkich więźniów politycznych.