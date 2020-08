"Chodzi o to, żeby dziennikarze się bali. Łukaszence cały czas chodzi o to, żeby wpływać na przekaz"

Alaksandr Łukaszenka już w zeszłym tygodniu zapowiedział, że władza musi ostro reagować na podobne akcje i nastąpiły zatrzymania - powiedział w TVN24 dziennikarz Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Odniósł się do zatrzymania w czwartek w Mińsku między innymi dziennikarzy relacjonujących wydarzenia na Białorusi. Jego zdaniem "chodzi o to, żeby dziennikarze się bali".

Białoruska milicja zatrzymała w czwartek około 20 dziennikarzy przygotowujących się do relacjonowania protestu w centrum Mińska, w tym dziennikarza "Faktów" TVN Andrzeja Zauchę. Po godzinie 20 korespondent "Faktów" TVN został wypuszczony z komisariatu.

"Łukaszence chodzi cały czas o to, żeby wpływać na ten przekaz, który leci w świat"

Pytany, czy to rodzaj zastraszania dziennikarzy, Poczobut powiedział, że "chodzi o to, żeby dziennikarze się bali". - Przecież w gorącej fazie protestów dziennikarzy też bito i znęcano się nad nimi, podobnie jak nad innymi i także Łukaszence chodzi cały czas o to, żeby wpływać na ten przekaz, który leci w świat - dodał.