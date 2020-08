"Ta złość się nie zakończyła. Na pewno znowu eksploduje"

Milicja używała wszystkich sił. Strzelano do demonstrantów z gumowych pocisków, używano gazu łzawiącego, armatek wodnych, pałek - wyliczał poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, który w Mińsku monitoruje wybory prezydenta Białorusi oraz powyborcze protesty i zamieszki. Jego zdaniem złość Białorusinów jeszcze się nie zakończyła i "na pewno znowu eksploduje".

W niedzielę wieczorem tysiące Białorusinów wyszły na ulice, by zaprotestować po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezydenckich, które ich zdaniem zostały sfałszowane. Doszło do zamieszek, milicja strzelała gumowymi kulami do manifestantów. Użyto gazu łzawiącego, armatek wodnych i granatów hukowych.