Mówią o "najgorszym śnie", pytają: co się stało z Białorusią? Z państwowych mediów odchodzą dziennikarze

"Zacznę od tego, co najważniejsze: nie jestem już prowadzącym tego programu, odszedłem sam, choć nie obyło się przy tym bez przygód. Przez pięć lat byłem niejawnym przedstawicielem medialnym w Ministerstwie Obrony Republiki Białoruś. Od pięciu lat z bardzo poważną miną opowiadałem o tym, że nasza armia jest najdzielniejsza i najsilniejsza, sprzęt wojskowy najnowocześniejszy, a wszyscy oficerowie są wzorem do naśladowania" - napisał w środę na Instagramie Burko.

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ВЛАДИМИР БУРКО (@vladimir_burko) on Aug 12, 2020 at 9:12am PDT

View this post on Instagram

"Od pięciu lat czytałem wiadomości, które w niedzielny poranek dobrowolnie-przymusowo obserwował personel sił zbrojnych: pięć lat to ponad trzy pokolenia poborowych, którzy służyli 1,5 roku we wszystkich rodzajach wojsk. Dlaczego o tym piszę: nigdy, nawet w najgorszym śnie, nie pomyślałabym, że żołnierze i sprzęt, o których opowiadałem, mogą zostać wykorzystane przeciwko własnemu narodowi" - dodał Burko, apelując do wojskowych, by "się opamiętali" i nie wykonywali ewentualnych rozkazów użycia broni przeciwko pokojowo nastawionym manifestantom.