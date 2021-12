Siarhiej Cichanouski skazany na 18 lat więzienia

W areszcie śledczym w Homlu we wtorek zapadł wyrok w sprawie Siarhieja Cichanouskiego. Mąż przywódczyni białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej został skazany na 18 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze - podała agencja państwowa BiełTA. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.

Cichanouski był znanym blogerem, zasłynął programem na YouTubie "Kraj do życia", gdzie poruszał kwestie polityczne i społeczne. Zamierzał wystartować w wyborach prezydenckich na Białorusi, które odbyły się w sierpniu zeszłego roku, jednak jego kandydatura nie została zarejestrowana. Został zatrzymany w czasie zbierania podpisów pod kandydaturą Swiatłany, która zgłosiła się do wyborów zamiast niego.

Aktywista został oskarżony z czterech artykułów kodeksu karnego: "organizowania masowych zamieszek, rozpowszechnienia materiałów mających na celu podżeganie do nienawiści społecznej wobec przedstawicieli władz i organów ścigania, kierowania gróźb pod adresem przewodniczącej Centralnej Komisji Wyborczej, organizowania akcji grupowych rażąco naruszających porządek publiczny i obejmujących użycie przemocy wobec funkcjonariuszy państwowych".

BiełTA podała, że "został udowodniony bezpośredni związek między przestępstwami popełnionymi przez Cichanouskiego a działaniami ekstremistów, którzy manipulowali świadomością publiczną za pomocą destrukcyjnych kanałów Telegram i innych". "Potwierdzają to materiały sprawy karnej, działalność operacyjno-poszukiwacza, wnioski z przeprowadzonych ekspertyz lingwistycznych i psychologicznych. Łącznie do sprawy dołączono wnioski z ponad 70 ekspertyz" - poinformowała państwowa agencja.

Cichanouska: nadal będę bronić człowieka, którego kocham

Żona Siarhieja, Swiatłana, jeszcze prze wyrokiem zamieściła w sieci nagranie. "Nagrywam to wideo przed ogłoszeniem tak zwanego wyroku w sprawie Siergieja. Mogę sobie wyobrazić, jaka będzie liczba (chodzi o lata uwięzienia - red.) - bardzo trudno będzie ją zaakceptować psychicznie" - oświadczyła wcześniej we wtorek Swiatłana Cichanouska. "Zadaję sobie tylko jedno pytanie: co zrobię z tą wiadomością? Nadal będę bronić człowieka, którego kocham i który stał się przywódcą milionów Białorusinów. Postaram się zrobić coś bardzo trudnego, być może niemożliwego, aby przybliżyć ten moment, kiedy spotkam się z nim w nowej Białorusi" - dodała opozycjonistka.