Białoruś wycofuje zgodę na pracę dla Julie Fisher. Odpowiada ambasada USA w Mińsku

Władze Białorusi wycofały swoją zgodę na pracę w Mińsku wydaną dla ambasador USA Julie Fisher oraz zażądały ograniczenia liczby pracowników amerykańskiej ambasady do pięciu osób – poinformowało w środę białoruskie MSZ. To odpowiedź na sankcje, wprowadzone przez władze Stanów Zjednoczonych.

"Bezczelne i otwarcie wrogie działania strony amerykańskiej, podobnie jak zupełnie nie mieszczące się w pojęciu dyplomacji i profesjonalizmu działania poszczególnych jej przedstawicieli zniszczyły osiągnięcia poprzedników i zmusiły nas do anulowania wydanej wcześniej zgody na objęcie przez Julie Fisher funkcji ambasadora USA w naszym kraju" – oświadczył w środę rzecznik MSZ.

Odpowiedź ambasady USA w Mińsku

"Odpowiedzialność za pogorszenie w relacjach USA i Białorusi spoczywa na reżimie i jego niezdolności do dopuszczenia niezależnych głosów w kraju oraz realizacji swoich międzynarodowych zobowiązań" – oświadczyła w środę wieczorem ambasada USA, komentując w ten sposób reakcję Mińska na amerykańskie sankcje.

"9 sierpnia w rocznicę sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi USA we współpracy z sojusznikami i partnerami wprowadziły nowe narzędzia, których celem jest pociągnięcie Alaksandra Łukaszenki i jego reżimu do odpowiedzialności za trwające brutalne represje wobec Białorusinów w kraju i za granicą" – napisano w komunikacie ambasady USA. "Dzisiaj reżim Łukaszenki odpowiedział groźbami, próbami zastraszenia i dalszym ograniczeniem pola do dialogu" – dodano.