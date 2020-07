Wiec wyborczy "w atmosferze koncertu rockowego". Tłumy wsparły konkurentkę Łukaszenki

Swiatłana Cichanouska stała się wspólnym kandydatem opozycji przeciw prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence po tym jak we wtorek poparcie dla jej startu wyraziły przedstawicielki dwóch głównych kandydatów antyrządowych : koordynatorka sztabu Wiktara Babaryki - Maryja Kalesnikawa i żona Walera Capkały - Weranika. Obydwaj politycy nie zostali dopuszczeni do startu w wyborach.

Wyrazem poparcia dla kandydatury Cichanouskiej był niedzielny wiec w stolicy kraju, Mińsku. Na spotkaniu z kandydatką opozycji pojawiło się co najmniej 7 tysięcy osób. Portal Naviny.by ocenił, że na placu Bangalore, który władze wyznaczyły do celów agitacji przedwyborczej, zgromadziło się nawet 10 tysięcy ludzi.

- Ja, Swiatłana Cichanouska, chcę zostać prezydentem Białorusi, by doszło do zmian i do nowych, uczciwych, otwartych wyborów po 9 sierpnia - powiedziała do swych zwolenników Cichanouska.