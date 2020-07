- Ludzie nie chcą już żyć w nędzy. Chcą żyć w wolnym kraju, gdzie nie wyłapują ich na ulicy, nie wsadzają do milicyjnych furgonetek i nie wsadzają do więzienia z wymyślonego powodu - mówi kandydatka na prezydenta Białorusi Swiatłana Cichanouska, która stała się twarzą nadziei białoruskiej opozycji.

"Nastroje buntu rozlewają się już na całą Białoruś"

W wyborach prezydenckich regularnie od 26 lat wygrywa Aleksander Łukaszenka. Niezależni obserwatorzy, jeśli są dopuszczani do obserwowania białoruskich wyborów, regularnie mówią o fałszerstwach. Dlaczego więc teraz tak często powtarzają się słowa: nadzieja i zmiana? - To połączenie desperacji i frustracji - mówi Michał Potocki z "Dziennika Gazety Prawnej". - Ludzie mają absolutnie dosyć. Jest całe pokolenie Białorusinów, którzy nie znają niczego innego poza Łukaszenką - zwraca uwagę Agnieszka Romaszewska-Guzy z Telewizji Biełsat.

- Trudno zmierzyć determinację ludzi. To jak gradobicie, burza. Wiadomo, że będzie, ale czy to drzewo zostanie złamane, to trudno przewidzieć - mówi Agnieszka Romaszewska-Guzy. - Jest duży znak zapytania, co się wydarzy w noc wyborczą: ile ludzi wyjdzie na ulicę? Bo że wyjdą, to jest w zasadzie pewne. Jak zareaguje władza? Czy użyje siły, a jeśli jej użyje, czy będą to pałki czy broń? Tutaj jest dużo znaków zapytania, które mogą sprawić, że 10 sierpnia rano obudzimy się w nowej rzeczywistości - dodaje Michał Potocki.