"Białoruska ulica jest przekonana, że musi się w końcu zmienić władza"

"Białoruska ulica jest teraz przekonana, że musi się w końcu zmienić władza"

Jego zdaniem, "Łukaszenka nawet nie próbuje w swojej kampanii agitacyjnej walczyć o względy większości Białorusinów". - Zamiast tego koncentruje się na poparciu resortów siłowych. Odwiedził cały szereg jednostek wojskowych, odwiedził struktury specjalne MSW i wszędzie jego przekaz był taki, że jest gotów użyć władzy, użyć wojska do tego, żeby utrzymać sytuację pod kontrolą. Moim zdaniem on nie boi się wyniku wyborów, bo po prostu ma wpływ na wyniki wyborów poprzez komisje wyborcze, które są mu wierne - komentował dziennikarz.

Według Poczobuta, kiedy wynik wyborów zostanie ogłoszony, "bez wątpienia to będzie zwycięstwo Alaksandra Łukaszenki". - Ale co nastąpi dalej, jak ta nowa większość, która powstała na Białorusi na to zareaguje, to dzisiaj tego nie wie nikt. Nie wie tego nawet Alaksandr Łukaszenka - ocenił gość TVN24.