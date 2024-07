"Atakujący sokół" ćwiczy przy granicy z Polską

Resort obrony w Mińsku poinformował we wtorek o rozpoczęciu "wspólnych ćwiczeń antyterrorystycznych Białorusi i Chin". Odbywają się na poligonie w Brześciu. Mają potrwać do 19 lipca.

"Proces się nasila"

Ekspert, pisząc o wspólnych ćwiczeniach sił białoruskich z armią chińską, zaakcentował, że odbywają się one bez udziału "rosyjskich przyjaciół". "To nie są manewry na dużą skalę, chińskich żołnierzy jest nieco ponad stu, ale przede wszystkim jest to sygnał polityczny" - odnotował.