Białoruś zapowiada "wprowadzenie zakazu wwozu wybranych kategorii towarów"

Łukaszenka zapowiada reformę konstytucyjną

Łukaszenka zapowiedział też zmiany w konstytucji. - Prezydent zachowa najważniejsze prerogatywy, które mogą wpływać na wszelkie decyzje od dołu do góry. Gdzie by nie był Łukaszenka, niezależnie od tego, kto będzie prezydentem, będzie to głowa państwa z szerokimi uprawnieniami, bo jeśli "rozpuścimy" przyszłego prezydenta, to znaczy jego prerogatywy, to kraju nie będzie. On zniknie – oświadczył Alaksandr Łukaszenka w czasie narady, która dotyczyła, jak podała służba prasowa, podziału kompetencji pomiędzy różnymi instytucjami władzy państwowej.