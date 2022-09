Cichanouska: Białoruski reżim zarekwirował nasze mieszkanie. Wszystko ma być sprzedane

Tymczasowy rząd Cichanouskiej

Swiatłana Cichanouska utworzy tymczasowy rząd Białorusi - zapowiedziano we wtorek podczas konferencji "Nowa Białoruś" w Wilnie. Według portalu telewizji Biełsat w skład "kolegialnego organu wykonawczego" wejdą na razie cztery osoby. Paweł Łatuszka zostanie przedstawicielem gabinetu do spraw przekazywania władzy, Alaksandr Azarau - przedstawicielem do spraw przywrócenia ładu publicznego, Walery Kawalaeuski - przedstawicielem do spraw zagranicznych, a Walery Sachaszczyk - przedstawicielem do spraw obrony i bezpieczeństwa narodowego.