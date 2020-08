Wiec opozycyjnej kandydatki "nie jest możliwy". Przez Dzień Wojsk Kolejowych

Informacja o planowanych w parku imprezach miejskich pojawiła się już po tym, jak Cichanouska ogłosiła datę mityngu. Ponadto, jak argumentowali przedstawiciele jej sztabu, Park Przyjaźni Narodów to miejsce, które władze wcześniej same wyznaczyły do prowadzenia agitacji i powinno ono być dostępne dla kandydatów. We wtorek nie odbyły się mityngi Cichanouskiej w Słucku i Salihorsku, gdyż na miejscu wieców służby komunalne prowadziły pilne prace. W obu miastach doszło do zatrzymań osób, które mimo wszystko przyszły na mityngi. Wybory prezydenckie na Białorusi odbędą się w najbliższą niedzielę. Cichanouska jest uważana za główną rywalkę ubiegającego się o szóstą kadencję prezydenta Alaksandra Łukaszenki.