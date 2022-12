Uśmiechy, rozmowy "obfitujące w rezultaty" i żadnego pytania o Ukrainę. Putin w Mińsku

Putin przyjechał na Białoruś po raz pierwszy od ponad trzech lat. Według ocen strony ukraińskiej, celem jego wizyty było nakłonienie Mińska do włączenia się do wojny po stronie Rosji przeciwko Ukrainie.

Łukaszenka mówił na wspólnej konferencji prasowej z Putinem po rozmowach, że systemy S-400 i Iskander rozpoczęły w poniedziałek "dyżur bojowy". Oświadczył, że Białoruś dostosowała swoje samoloty wojskowe do przenoszenia "specjalnego uzbrojenia i specjalnych pocisków".

Gospodarka i zacieśnianie integracji

Według Putina udało się porozumieć co do kluczowych kwestii współpracy energetycznej, w tym tych "najbardziej wrażliwych". Łukaszenka powiadomił, że ustalono "stałą i korzystną cenę gazu".

Po trzyletniej przerwie

Wspólne zgrupowanie wojsk

"Stałym priorytetem jest ochrona naszej granicy, zarówno z Rosją, jak i Białorusią. Przygotowujemy się na wszystkie możliwe scenariusze obrony. Ktokolwiek i do czegokolwiek będzie namawiał Mińsk - skończy się to tym samym, co wszystkie inne chore pomysły w wojnie przeciwko Ukrainie i Ukraińcom" - oświadczył w niedzielę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.