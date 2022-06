Ukrywali się w ambasadzie od 2020 roku, uciekli "spod nosa" białoruskiego KGB

Kuznieczykowie pochodzą z Witebska. Brali udział w antyrządowych protestach w 2020 roku i obawiali się represji ze strony władz. We wrześniu 2020 roku, mając nadzieję na uzyskanie ochrony ze strony Szwecji , zgłosili się do ambasady tego kraju w Mińsku. Gdy usłyszeli, że uzyskanie azylu jest niemożliwe, przeskoczyli przez ogrodzenie.

- Nie mogli wydać nas władzom Białorusi, a Szwecja nie chciała przyznać nam jakiegokolwiek statusu. Wyjaśniono nam, że jeśli tak się stanie, to będzie to precedens. I do wszystkich ambasad Szwecji na świecie ludzie zaczną skakać przez ogrodzenie – powiedział Uładzisłau Kuznieczyk portalowi Zierkało. - W zasadzie tak naprawdę w ambasadzie Szwecji nie chcieli, żebyśmy tam przebywali - stwierdził. - Ale nasz prawnik złożył skargę do Komitetu ONZ przeciwko Torturom. I tam przyznali, że możemy legalnie przebywać na jej terenie - dodał mężczyzna.