Mógł być głównym rywalem Alaksandra Łukaszenki w zeszłorocznych wyborach prezydenckich, ale nie został dopuszczony do wyścigu i trafił do aresztu. Wiktar Babaryka wystąpił z ostatnim słowem przed wyrokiem na swoim procesie. - Nie mogę przyznać się do przestępstw, których nie popełniłem - oznajmił.

Podczas poniedziałkowej rozprawy Babaryka oświadczył, że nie może przyznać się do przestępstw, których nie popełnił. - Bez względu na to, że najpewniej przyznanie się do przestępstw, których nie popełniłem, byłoby właściwsze z punktu widzenia korzyści materialnych, nie mogę przyznać się do przestępstw, których nie popełniłem. W ramach naszej komunikacji (ze współpracownikami) nie dopuszczono ani do jednego nie tyle nielegalnego działania albo przymusu, ale nawet nie dopuszczono do żadnej aluzji co do możliwości popełnienia nielegalnych działań - powiedział niedoszły rywal Alaksandra Łukaszenki, cytowany przez białoruski portal Nasza Niwa.