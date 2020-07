Opozycyjny kandydat odrzucony. Komisja wyborcza: domniemanie niewinności nie dotyczy prawa wyborczego

We wtorek Centralna Komisja Wyborcza odmówiła zarejestrowania w charakterze kandydatów w wyborach prezydenckich na Białorusi opozycyjnych kandydatów - Wiktara Babaryki i Walera Capkały. Do udziału w wyborach zostali zarejestrowani urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka oraz jeszcze cztery osoby: Swiatłana Cichanouska, Siarhiej Czeraczań, Hanna Kanapacka i Andrej Dzmitryjeu. Wybory prezydenckie odbędą się 9 sierpnia.

Szefowa Centralnej Komisji Wyborczej, Lidzija Jarmoszyna, w oświadczeniu wideo opublikowanym na stronie CKW 16 lipca odniosła się w czwartek do kwestii niezarejestrowania Babaryki do udziału w wyborach. - Dowodem i powodem do odmowy rejestracji może być informacja, otrzymana z innych źródeł, niezależnie od postępowania karnego, które świadczy o tym, że deklaracja jest niewiarygodna - wyjaśniła.

Były prezes Biełhazprambanku Wiktar Babaryka nie został decyzją CKW dopuszczony do wyborów w oparciu między innymi o pismo z Komitetu Kontroli Państwowej, opisującej zarzucane mu przestępstwa, w tym niezadeklarowanie dużych sum w walucie. Babaryka od 18 czerwca przebywa w areszcie. Nie ciąży na nim karalność, co w świetle prawa dyskwalifikowałoby go do startu w wyborach. Pomimo tego, przedstawiciele najwyższych władz Białorusi oraz media państwowe wielokrotnie wskazały już, że istnieją "niepodważalne dowody" jego winy i organizacji machinacji finansowych na dużą skalę.