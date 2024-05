Dlaczego niemal wszyscy wagnerowcy wyjechali z Białorusi

Na Białorusi pozostało zaledwie kilkudziesięciu najemników grupy Wagnera, którzy po buncie i śmierci Jewgienija Prigożyna, masowo przenieśli się do tego kraju - podała rosyjska niezależna telewizja Nastojaszczeje Wriemia. Dlaczego?

Po nieudanym buncie Jewgienija Prigożyna w obwodzie rostowskim w czerwcu 2023 roku na Białoruś trafiło kilka tysięcy najemników grupy Wagnera. Co tam robili i gdzie są teraz? Pod koniec czerwca ubiegłego roku we wsi Cel w obwodzie mohylewskim w ekspresowym tempie powstał obóz polowy dla wagnerowców. Obecnie nie ma tam ani obozu, ani najemników - informuje w sobotnim materiale stacja.

Po śmierci Prigożyna

Liczba najemników na terenie Białorusi znacznie spadła po nagłej śmierci szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna , który - w niejasnych okolicznościach - zginął w katastrofie lotniczej. Dokładnie dwa miesiące po buncie, lecący z Moskwy do Petersburga Embraer z Prigożynem na pokładzie, spadł w obwodzie twerskim. Na pokładzie prywatnego odrzutowca znajdował się także Dmitrij Utkin, dowódca formacji, posługujący się pseudonim "Wagner" (stąd nazwa Grupa Wagnera).

- Prowadzą jakieś ćwiczenia i szkolenia, ale ich liczba stale maleje. Z tego, co wiemy, są wywożeni lub sami wyjeżdżają do Afryki - dodał Żyhar.

Wagnerowcy wyjeżdżają z Białorusi

Zdaniem komentatora Radia Swoboda i znanego politologa Walera Karbalewicza, rozmieszczenie najemników na Białorusi było tymczasowym rozwiązaniem konfliktu między prezydentem Władimirem Putinem a Jewgienijem Prigożynem, zaś Alaksandr Łukaszenka wykorzystał to do własnych celów.

- Łukaszenka wymyślił wersję, że wagnerowcy chcą "wybrać się na wycieczkę" do Polski, ale on ich "nie wypuści". To był mechanizm nacisku, szantażu na sąsiadów: Litwinów i Polaków - dodał Karbalewicz.