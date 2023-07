Baza wagnerowców na Białorusi. Brytyjski resort obrony pokazuje zdjęcie satelitarne

Brytyjski resort obrony przekazał, że od połowy lipca co najmniej kilka tysięcy najemników Grupy Wagnera wprowadziło się do bazy wojskowej we wsi Cel w środkowej Białorusi. W codziennej aktualizacji wywiadowczej eksperci zauważyli, że pozostaje niejasne, co się stało z ciężkim sprzętem ludzi z formacji utworzonej przez Jewgienija Prigożyna.