Białoruś. W pobliżu granicy z Ukrainą ruszyły "ćwiczenia mobilizacyjne"

W graniczącym z Ukrainą obwodzie homelskim na Białorusi ruszyły "ćwiczenia mobilizacyjne". Celem - jak podał resort obrony w Mińsku - "jest sprawdzian gotowości do realizacji zadań".

Ćwiczenia wystartowały 22 czerwca i - zgodnie z zapowiedziami władz białoruskich - potrwają do 1 lipca. "W celu stworzenia sytuacji zbliżonej do rzeczywistej w manewrach mają wziąć udział jednostki sił specjalnych operacji białoruskich sił zbrojnych" - poinformowało w środowym komunikacie ministerstwo obrony w Mińsku.

Resort przekazał, że w trakcie ćwiczeń komisariaty wojskowe opracują środki z zakresu "ogłaszania mobilizacji i stawiania się poborowych w miejscach, skąd zostaną wysłane do jednostek wojskowych".

Według ministerstwa obrony w Mińsku "ćwiczenia mobilizacyjne" odbywają się co roku, w zeszłym roku - jak podano - miały miejsce w obwodzie mohylewskim.

Siedem batalionów

We wtorek rzecznik ukraińskiego ministerstwa obrony Ołeksandr Motuzjanyk poinformował, że w graniczących z Ukrainą obwodach Białorusi, brzeskim i homelskim, stacjonuje do siedmiu białoruskich batalionów, czyli od 3,5 do 4 tysięcy żołnierzy.