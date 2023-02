W Mińsku ruszył proces trzech redaktorów opozycyjnego kanału Nexta. Uczestniczy w nim tylko Raman Pratasiewicz

Sciapan Puciła i Jan Rudzik przebywają poza Białorusią i ich proces ma się toczyć zaocznie, w ramach tzw. postępowania nadzwyczajnego. Pratasiewicz, w przeszłości jeden z redaktorów Nexty, został zatrzymany w Mińsku w maju 2021 roku po przymusowym lądowaniu samolotu, którym leciał z Aten do Wilna.

Władze Białorusi oskarżyły całą trójkę o złamanie kilku artykułów kodeksu karnego, w tym wzniecanie nienawiści, organizację protestów i działań naruszających porządek publiczny, wezwania do przejęcia władzy, utworzenie formacji ekstremistycznej czy też zniewagi Alaksandra Łukaszenki.

Raman Pratasiewicz

Pratasiewicz to były współredaktor opozycyjnego kanału Nexta, uznanego przez władze białoruskie za "ekstremistyczny". Jego samego władze nazywały wcześniej "terrorystą". Już po aresztowaniu bloger wystąpił kilkukrotnie w mediach państwowych, przyznając się do winy i błędów, a także krytykując dawnych współpracowników z kręgów opozycyjnych. Przed procesem powiedział mediom państwowym, że "przyznaje się do winy w pełnym zakresie".