Białoruski reżim nie ustaje w karaniu uczestników protestów. Setki wyroków w listopadzie

"Uwikłani w represyjną machinę"

- Każda ofiara, świadek lub wspólnik przestępstwa, może przesłać informacje o przestępstwie wraz z dowodami. A każde przestępstwo zostanie najpierw sprawdzone przez prawników, a dopiero później opublikowane. Oznacza to, że w istocie będzie to jedyny rejestr przestępstw z dowodami i przestępcami - wyjaśniła Cichanouska. Przede wszystkim, jak stwierdziła, księga powstaje z myślą o funkcjonariuszach, "którzy są uwikłani w represyjną machinę, ale nie chcą w niej uczestniczyć i mogą to szczerze wyznać".